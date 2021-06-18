İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucu açıklaması

107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu yakalamalarındaki bedel 2011'de 2 milyar, 2020'de 165 milyar. Şimdi birtakım fevevanların niçin oluştuğunu, niçin koptuğunu hepimiz çok iyi anlıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede 2016'dan bugüne kadar 734 bin 888 operasyon, 1 milyon 63 bin 292 gözaltı gerçekleştirmiştir. Sadece bu yılın gözaltı sayısı 132 bin 524'tür. Türkiye'nin alarmları açıktır. Geçen gün 5 milyar liranın üzerinde narko-terör operasyonu yapıldı, az bir rakam değil. Ondan önceki günde yaklaşık 1,5 milyon kökün üzerinde kenevir yakalandı. Hiç durulmuyor."

Mersin'de emniyetin teknik desteğiyle gümrük muhafaza ekiplerinin 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildiğini hatırlatan Soylu, bunun da en yüksek kokain yakalaması olduğunu bildirdi.

Soylu, 2011-2020 arasında uyuşturucu yakalamalarının bedellerini açıklayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2011'de uyuşturucu yakalamalarındaki toplam bedel 2 milyar 17 milyon, 2012'de 9 milyar, 2013'te 28 milyar, 2014'te 9 milyar, 2015'te 10 milyar, 2016'da 45 milyar, 2017'de 18 milyar, 2018'de 21 milyar, 2019'da 69 milyar, 2020'de 165 milyar. 2011'de 2 milyar, 2020'de 165 milyar. Şimdi birtakım ferevanların niçin oluştuğunu, niçin koptuğunu hepimiz çok iyi anlıyoruz."

Akaryakıt kaçakçılığına ilişkin rakamları da açıklayan Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu, akaryakıt kaçakçılığı, sanal bahis, organize suç gelirleriyle ilgili güçlü adımlar attığını bildirdi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 555 ton esrar, 70 milyon 500 bin captagon, 33 milyon ectasy, 300 milyon 490 bin 677 kök kenevir yakalandığını bildirdi.

Sigara kaçakçılığına da darbe vurulduğunu söyleyen Soylu, sanal bahis, sanal kumarla ilgili yapılanları anlattı.

Terörle mücadeleye değinen Soylu, "PKK'ya katılım 2015'te 5 bin 558'di, geçen yıl örgüte katılım 53 kişi, yıl başından bugüne kadar da 20 kişi" bilgisini paylaştı.

Beş yıl önce uyuşturucudan 941 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın üçte bir oranında düştüğünü aktaran Soylu, "Uyuşturucuda, akaryakıt kaçakçılığında yakalamalarımız, sahaya baskılarımız artıyor, operasyon miktarlarımız büyüyor" ifadesini kullandı.