İstanbul'da çok sayıda ilçede evleri su bastı arabalar yolda mahsur kaldı

İstanbul'da sağanak yağış sele dönüştü. Çok sayıda ilçede cadde ve sokakları su bastı, araçlar suda mahsur kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu’nda etkili olan sağanak yağış sonrası birçok cadde sular altında kaldı. Araçlar sular altında kalmamak için güçlükle ilerledi.

Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı. Göle dönen sokakta bazı işlerini su basarken, bir vatandaş rögarı açmaya çalışarak sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.