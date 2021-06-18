Veyis Ateş: Süleyman Soylu yayına çıkmak için beni aradı

Hakkındaki iddialara Halk TV'de yanıt veren Veyis Ateş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'e çıkmak için kendisini aradığını açıkladı.

Habertürk TV'den istifa eden Veyis Ateş, hakkındaki iddialara Halk TV'de yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'e çıkmak için kendisini aradığını açıklayan Veyis Ateş, yayın sonrası yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Az önce sana kaç paralık evde oturduğumu, çocuklarımın hangi evde oturduğunu, bindiğim arabayı anlattım. Onun dışında son 10 yılda, 20 yılda babamın servetine varıncaya kadar hepsi araştırılsın. Ben nasıl bir yalıda oturuyormuşum, nasıl bir para harcamam varmış ve nasıl bir para trafiği yönetiyor muşum?

"Soylu ile yaptığımız yayında üstümde baskı vardı"

Sen, ben, hepimiz o yanındaydık. Sayın Soylu ile yaptığımız yayında üstümde baskı vardı. Onu sor, bunu sor. Sayın Bakan'ı aldığımız yayın sonrasında bir sürü yazı yazıldı. 'Bu programı Veyis organize etti.' Ne olduysa ben İçişleri Bakanı ile yayın yaptıktan sonra Sedat Peker, 'Tam İsmail soru soracak tak kelepçe vuruyorsun' diyor. 23 gündür İçişleri Bakanı ile ilgili bir açıklama yoktu. Salı günü grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli, çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor. Perşembeden itibaren Sedat Peker'in iddialarının sonrasında Sezgin Baran Korkmaz'ın iddiaları içerisinde bulunuyorum.

"Sayın Bakan beni aradı"

O yayından sonra geldi bunların hepsi benim başıma. Murat Karayalın'ın, Sedat Peker'in, Sezgin Baran Korkmaz'ın nefret ettiği bir adamı ağırladık, soru sorduk diye arka planıyla ilgili bir sürü şey yazıldı. Şimdi ilk defa açıklıyorum. Sayın Bakan beni aradı, 'Habertürk'e çıkmak istiyorum 'dedi. Sen, Merdan Yanardağ, Mehmet Akif Ersoy, Kübra Par… Yayını organize ettik."