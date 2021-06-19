AK Partinin Diyarbakır Hani ilçe başkanlığına molotofkokteylli saldırı
AK Partinin Diyarbakır Hani ilçe başkanlığına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
AK Partinin Diyarbakır Hani ilçe başkanlığına molotofkokteyli saldırı yapıldı. Saldırı esnasında partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Yapılan saldırı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bir kişinin elindeki molotofkokteyli yakıp ilçe başkanlığına atması ve ardından hızla kaçışı görülüyor.