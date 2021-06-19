İBB Başkanı İmamoğlu'dan Akit TV'ye haciz
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV'nin eşyalarına haciz koydurdu.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Akit TV'ye dava açtı.
İstanbul'da görülen davada mahkeme, İmamoğlu'na hakaretten Akit TV'yi tazminata mahkum etti. Akit TV ise mahkeme kararına rağmen mahkemenin belirlediği tazminat miktarını İmamoğlu'na ödemedi.
Haciz memurlarını gönderdi
Mahkemenin kararının ardından İmamoğlu'nun avukatları ve haciz memurları, Akit TV'ye giderek haciz işlemleri başlattı. Akit TV, hakarete rağmen ödemediği tazminat nedeniyle başlatılan haciz işlemini 'susturuluyoruz' başlığıyla okuyucularına duyurdu.