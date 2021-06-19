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MEDYA

Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Bozkır Arslanı Celaleddin 25 Haziran 2021 Cuma akşamı ATV'de...

Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar.

Cengiz Han'a meydan okuyup ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

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