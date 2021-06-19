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GALATASARAY

Galatasaray başkanlık seçiminde kadın görevliye hakaret salonu karıştırdı

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ettiği sırada, bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadına hakaret etmesinin ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayımı işlemi devam ederken, koridorlarda gergin anlar yaşandı.

Bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadına hakaret etmesinin ardından lise koridorlarına taşan olayda araya güvenlik güçleri girerek gerginliğin büyümesini engelledi.

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