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İstanbul'da reklam panosuna bakan baba gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da temizlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Kemiksiz'e 3 çocuğu belediyenin de katkılarıyla bir sürpriz hazırladı. Çalıştığı bölgede ekranda çocuklarının mesajını izleyen Hüseyin Kemiksiz, duygusal anlar yaşadı.

Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz'e çocukları Babalar Günü'nde sürpriz yapmak istedi. Zeynep, İrem ve Mustafa Talha Kemiksiz isimli 3 kardeş belediye basın ekibine başvurarak Bağcılar Meydanı'nda çalışan babalarına hazırladıkları sürprizle ilgili bilgi verdi. Basın ekibi çocuklarla görüşmenin ardından baba Hüseyin'in sorumluluk bölgesi meydanda hazırlık yaptı.

Hüseyin Kemiksiz tam ekranın yanına yaklaştığında basın ekibi ekranda çocuklarının mesajını yayınladı. Çocuklarını ekranda izleyen baba Kemiksiz duysal anlar yaşadı. Kemiksiz heyecanla görüntüleri izlerken çocukları yanına giderek asıl sürprizi yaptı. Kısa süre sonra araçtan inen 3 kardeş, babalarının yanına koşarak ona sarıldı. Hüseyin Kemiksiz çocuklarının hazırladığı sürpriz karşısında gözyaşlarına boğuldu.

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