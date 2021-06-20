Kampta ciğer tantuni nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Herkes tarafında çok sevilen tantuninin ciğerle yapılan haline bayılacaksınız. İşte sizler için tarifi...

Mersin'in yemek kültüründe bayrağı en önde taşıyan bir tat: Tantuni. Hızlı hazırlanmanın yanında doyurucu olan tantuniyi evde yapmaya ne dersiniz? Ağızları sulandıran bu tarifi mutlaka deneyin. Çok pratik olan bu yemeği mutfaklarınızda devamlı yapacaksınız. İşte sizler için ciğer tantuni tarifi. Afiyet olsun...

Malzemeler;

1-15 kilo dana ciğer, Sotelemek için sıvıyağ, Kimyon, Kırmızı toz biber, Tuz, Salatası için Soğan, Maydonoz, Sumak, Tuz.