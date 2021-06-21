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Antalya'da tavuk esnafın maskotu oldu! Bulduğu yöntemi gören telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da bir esnaf beslediği tavuk komşu dükkanlara pislemesin diye arkasına bez niyetine maske taktı.

Esnaf Hamit Paşaoğlu, uzun süredir beslediği tavuğun komşu dükkanlara girerek pislediğini ve bunun da sorun olduğunu görünce ilginç bir çözüm buldu. Pandemi nedeniyle virüsten korunmak amacıyla ağza takılan maskeyi tavuğun arka bölgesine takan Paşaoğlu, günde 3 kez maskeyi değiştirdiğini söyledi.

Maskeyi bebek bezi gibi kullandığını belirten Paşaoğlu, "Yerlere işemesin diye böyle bir yöntem buldum. Bildiğiniz gibi burası turizm bölgesi. Komşu esnaflarımıza zarar gelmesin diye biz de taktık arkasına bir maske. Çok cana yakın bir tavuk. Çok dolaştığı zaman maske bazen kayıyor. Bende düzeltiyorum. Çok evcil elden yemek yiyor. Diğer esnaf arkadaşlar da çok seviyor. Adeta sokağın maskotu oldu" dedi.

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