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İstanbul E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL E-5 karayolunda çocukların gelin arabalarının önüne atlayarak para almak için uğraştığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Gelin arabalarının önüne atlayarak hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan çocuklar kameralara yansıdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Düğünlerin vazgeçilmezi gelin araçları da trafiğe çıkınca bahşiş terörü de yeniden başladı.

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde gelin arabalarından bahşiş almak için birbirleriyle yarışan çocuklar, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. Küçükçekmece Belediyesi Nikah Dairesi ve Avcılar yönüne giden gelin arabalarının önüne kendilerini atan çocuklar tehlikeye aldırış etmedi.

Canlarını hiçe sayarak araçların önüne atlayan, bahşiş alamamaları halinde kaputa ve kapıya asılarak sürüklenen çocuklar kameralara yansıdı.

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