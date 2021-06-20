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Şenol Güneş sinirini istifa sorusu soran muhabirden çıkardı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) 3 maçta 0 puan ve eksi 7 averajla tarihinin en kötü turnuva performansına imza atan A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında kendisine yönelik, "İstifa edecek misiniz?" sorusunu soran muhabiri tersledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) veda eden A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Güneş, "Şu anki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı size değil, yönetime verilir veya kamuoyuna verilir. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bunun karşılığı istifa mıdır, işi bırakıp kaçmak mıdır, devam etmek midir? Onu siz daha iyi takdir edersiniz" dedi.

Ay-Yıldızlı ekibimiz 3 maçta 0 puan ve eksi 7 averajla tarihinin en kötü turnuva performansına imza attı.

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