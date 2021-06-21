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MEDYA

EURO 2020 spikeri canlı yayına iç çamaşırsız çıktı! Kanal zor anlar yaşadı

İTALYA'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin canlı yayında bacak bacak üstüne atarken iç çamaşırı giymediği görüldü ve kanal zor anlar yaşadı.

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin, canlı yayında bir bacağını diğerinin üstüne attığı sırada iç çamaşırı giymediği görüldü ve bu hemen gündem oldu. Olaydan sonra izleyiciler, Paola'yı Sharon Stone'a özenmekle suçladı.

Paola bu konuyla ilgili, "Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" diye konuştu. Sosyal medyada sunucunun bacağına yaptırdığı dövmeyi gösterme amacında olduğuyla ilgili suçlamalar da yapıldı.

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