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Kampta köfte nasıl yapılır efsane lezzet!

Bu akşam şöyle mis gibi bir köfte yapmaya ne dersiniz. İşte sizler için ağzınıza layık enfes köfte tarifi...

Ülke olarak köfteyi çok yapıyoruz çünkü çok iyi yapıyoruz. Gerçekten. İnegöl köfte, ıslama köfte, sulu köfte, İzmir köfte, Tekirdağ köftesi, içli köfte, Akçaabat köftesi diye uzuyor da gidiyor liste. Tabii bir de hemen hemen her yörede yapılan ve her yörede güzel olan bir köfte daha var: Izgara köfte. İşte sizler için mis gibi bir köfte tarifi. Şimdiden afiyetler olsun....

Malzemeler;

1 kilo orta yağlı kıyma (İki kere çekilmiş), Yarım paket karbonat, Bir fincan su, Tuz.

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