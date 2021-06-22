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Uğur Dündar Tele 1'de Yılmaz Özdil’e saydırdı: Karşıma çıkarsan fena yaparım

Yılmaz Özdil'in Twitter'dan yaptığı Sezgin Baran Korkmaz paylaşımlarına Uğur Dündar adeta çıldırdı. Tele 1 canlı yayınında Yılmaz Özdil için inanılmaz sözler söyledi.

TELE 1 ekranlarında canlı yayına katılan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in attığı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili mesajlara büyük tepki gösterdi. Uğur Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

*"Yazıklar olsun sana. O mesajı nasıl paylaştın? Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa, 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim. Yılmaz'a da yazıklar olsun. Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur.

*Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin.

*Ayıp değil mi utan be utan. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım"

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