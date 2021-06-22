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POLİTİKA

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır'dan CHP'li kadınlara şok benzetme...

CHP'nin İstanbul Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, CHP'li kadınlara seslendi. "CHP'li kadınlar bereketlidir" diyen Bakır, "Sizden en az 6 çocuk bekliyorum. Biz 6 okçuyuz" ifadelerini kullandı. CHP'li kadınlar da gülerek alkışladı...

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, CHP'li kadınlarla buluşmasında tartışma çıkaran sözler sarfetti. CHP İlçe Başkanı Bakır, Atatürk’ün müreffeh bir ülke hedefine ulaşılması için CHP'li kadınlara 6 çocuk yapmayı önerdi. Bunu yaparken de öyle bir benzetme yaptı ki duyan şaşırıp kaldı. 

“CHP'li kadınlar bereketlidir" diyen Bakır, "Biz Atatürk'ün yolunda müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sizden en az 6 çocuk bekliyorum. Biz altı okçuyuz, onu söyliyim. Ben 3 çocuk sahibiyim. Yolun yarısındayım. Üç tane daha istiyorum. Eşim burada. Ona da sürpriz olsun." ifadelerini kullandı. Ancak CHP'li kadınlar bu sözleri gülerek alkışladı...

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