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BİLİM - TEKNOLOJİ

Japon mühendisler geliştirdi! Ayakkabının özelliğini duyan şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı

JAPON mühendisler, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere "titreşimle yön tarif eden navigasyonlu ayakkabı" geliştirdi.

Dünyaca ünlü Japon otomativ devi Honda, kendi desteği ile kurulan Ashirase adlı şirketle birlikte navigasyonlu ayakkabı geliştirdi. Ashirase" adı verilen sistem, akıllı telefon uygulaması ile eşgüdümlü çalışırken, ayakkabı içine konulan bir iskelet sistemi ile 2 adet sensörden oluşuyor.

Kamuoyuna tanıtılan Ashirase, ayak üzerine uygulanan farklı yoğunluk ve yöndeki titreşimlerle konum tarif ediyor. Şirket, yolda yürürken herhangi bir mobil cihaza bakamayan ya da sesli komutları duyamayan kişilerin de kullanabileceği sistemin gelecek yıl piyasaya sürülmesinin beklendiği kaydedildi.

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