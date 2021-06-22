Gazeteci Süleyman Özışık'tan Kılıçdaroğlu ve ODA TV'ye yanıt: Sizden illallah geldi...

Gazeteci Süleyman Özışık, ODA TV'nin "Özışık'ın bomba itirafı çıktı" haberine ve o haber üzerinden kendisine yüklenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. "Sizden illallah geldi. Bunu ortaya çıkardık ne demek" diyen Özışık "ODA TV hem operasyon sitesi haline gelmiş hem algı operasyonu yürüten çukur site haline gelmiş." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Süleyman Özışık, ODA TV'nin "Özışık'ın bomba itirafı çıktı" haberine yanıt verdi. "Namussuzluk yapıyorlar." diyen Özışık şunları söyledi:

"Benim Hadi Bey'le bir videomu çıkartmışlar. O videoda ben diyorum ki "Ben masum olduğuna inandığım FETÖ mağdurlarının dosyalarını içişleri bakanlığına, adalet bakanlığına, OHAL işlemleri komisyonuna götürdüm bunların kurban, mağdur olduğuna inanıyorum. Bu konuda hassasiyet gösterin". Bunun üzerinden namussuzluk yapıyorlar.

"Sizden illallah geldi"

Sizden illallah geldi. Bunu ortaya çıkardık ne demek. Ben bunu sitemde, köşe yazımda, Habertürk'te, CNN Türk'te her yerde söylemişim. Benim söylediğim şeyi ortaya çıkardık demek nasıl gazetecilik! Siz aklınızı mı yitirdiniz? Ben neden bahsediyorum.

"Çukur site haline gelmiş"

ODA TV'deki çaylak gazeteci arkadaşlara söylüyorum. Ben Soner Yalçın'ın namuslu muhalefetini beğenen ismim. ODA TV hem operasyon sitesi haline gelmiş hem algı operasyonu yürüten çukur site haline gelmiş. Ve ne yazık ki Soner Yalçın gibi kaliteli gazeteciyi de aşağıya çekiyor.

"Sözlerimi ihbar kabul etmişler"

Ben FETÖ mağduru olduğuna inandığım ülkenin masum insanları ile ilgili bu insanlardan bahsetmişim. Bunlar mağdurdur demişim. Kimin ilgi alanına giriyorsa benim sözlerimi ihbar kabul etmişler. Savcılar, mahkemeler, ilgili kurumlar ihbar kabul etmiş 'sende elindeki belgeleri getir' demişler. Bende bunları götürmüşüm.

Videonun tamamını izlemek için TIKLAYIN...