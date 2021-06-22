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İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şoförüyle birlikte 4 adamı İHA muhabirine saldırdı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmaları sırasında, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan, İHA Muhabiri Mustafa Uslu'yu darp etti. Kanlar içerisinde kalan Uslu, "Yere yattım fakat tekmelemeye devam ettiler" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi’nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi dün başlatıldı. 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi.

Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları başladı.

İHA muhabiri ağır şekilde darp edildi
Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu öğrenilen 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından ağır şekilde darp edilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıslar, Uslu’nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı. Saldırgan şahıslar olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Karşılık vermedim"
Yıkım çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldiğini anlatan Mustafa Uslu, "Drone uçuracaktım, hazırlıklarımı yapıyordum. Bir anda 4 kişi yanıma geldi, saldırmaya başladılar. Ne olduğunu bile anlamadım. Hemen saldırmaya başladılar. Drone'u parçaladılar, kamerayı yere attılar. Zaten 4 kişi vurunca ben yere düştüm. Yüzüm kanamaya başladı. Suçlu duruma düşmemek için karşılık da vermedim. Vurup vurup gittiler. İşimizi yapmaya geldik. Sürekli bu tarz eylemlerle karşılaşıyoruz ama artık bunun sonunun gelmesi lazım. Bu cesareti nasıl buluyorlar bilmiyorum. Drone daha uçurmamıştım hazırlıyordum. Onlar yukarıda bir drone görmüşler. Bana, 'senin drone sabahtan beri uçuyor. Seni de parçalarım, drone'unu da parçalarım' gibi şeyler söylediler. Vurmaya başladılar. Yere düştüm. Yerde tekme attılar. Aldığım darbeyle yüzüm kanamaya başladı. Karşılık vermedim. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler. Sonra da gittiler" dedi.

Mustafa Uslu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

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