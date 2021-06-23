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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FOX TV'de sarı lacivertli kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör tercihi konusunda sürprizler yaşanabileceğinin sinyallerini veren Ali Koç, resmi açıklamanın Pazartesi günü yapılacağının altını çizdi.  

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
* Yeni teknik direktörümüzü pazartesi açıklayacağız. Alman, Portekiz ekolü dedik, ama sürpriz olabilir, bu ekoller için, illaki bu ülkelerden hoca getirmek gerekmiyor... Teknik direktörde sürpriz bir isim olabilir

* Başkanımız Aziz Yıldırım'ın yarın yapacağı basın toplantısını kulüp kanalımızdan canlı yayınlayacağız. 3 sene çok acı geçti. Bu da başımıza gelir mi dediğimiz her şey oldu. Tüm badireleri atlattık çok şükür. 3 sene daha yetki istiyoruz. Özellikle futbolda camianın hak ettiği başarıları, Fenerbahçeli çocukların mutlu olacağı günleri yaşatmak istiyoruz.

*  Birkaç gün sonra 3 Temmuz'un 10. yılı olacak. Biz yılmadık, usanmadık, savaştık, mücadele ettik, sabırlı olduk, inandık, haklıydık ve kazandık. Bizim hakkımız yendi ve biz bunun hesabını soracağız.

* Fazla centilmenlik ne yazık ki fayda değil, zarar getiriyor. Tek kulüple bu iş olmuyor. Biz bu değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Fakat bizi ısırmaya kalkarsanız artık reaksiyonumuz misliyle karşılık olacak.

* 3 Temmuz için özel olarak hazırladık bu bayrağı. Bayrak üzerinde tarihler yer alıyor. Bu bayrağı kongreye gelen herkese dağıtacağız. 3 Temmuz günü herkes bunu balkonlarına assın. Biz herkesle 3 Temmuz sonrası mücadele etmeye başlayacağız.

* Sportif direktörümüze 'futbolcuların forması ıslanmıyor, o ruhu göremiyorum' diyordum, sürekli söylüyordum. Artık Samandıra'da bu disiplini sağlayacağız.

* Ağustos ayına kadar mağdur olduğumuz tüm konularda TFF'ye dava açacağız. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, güzel günler yakında.

* Sivasspor maçında o ruhsuz takımı görmek, bizi mahvetti.


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