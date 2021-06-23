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İzleyenler gülme krizine girdi! Antalya'da arkalarına bile bakmadan kaçtılar

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da üzerlerine gelen köpekleri fark edip arkalarına bile bakmadan kaçan sokak müzisyenlerinin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Müzisyenlerin kaçışlarını çeken vatandaşlar ise gülme krizine girdi.

Konyaaltı Uluç Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve vatandaşın cep telefonuna yansıyan olayda, sokakta müzik çalan müzisyenler, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark etti. İlk etapta korkmayan müzisyenler, köpekleri havlayarak üzerlerine doğru koşmaya başladığını görünce, müziklerini yarıda kesip arkalarına bile bakmadan kaçmaya başladı. Müzisyenler, otomobillerine binip olay yerinden uzaklaşırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Müzisyenlerin kaçışı, görüntüleri çeken vatandaşları gülme krizine soktu.

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