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El frenini çekmeye unuttu! Zonguldak'ta faciadan dönüldü

ZONGULDAK'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil iş yerine girdi. Kaza anında dükkan önünde oyun oynayan çocukların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan Simit Fırını dükkanında meydana geldi. 06 BJR 677 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsü tarafından fırın önüne park edildi. Sürücünün otomobilden inmesi ile birlikte bir anda hareket eden araç fırına girdi. El freni çekilmeyi unutulan otomobil fırın önünde masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra dükkana çarptı. Otomobilin hareket ettiğini gören sürücü panik yaşarken, otomobilin kapısını açarak durdurmak istese de başarılı olamadı. Kaza anında dükkanın önünde olan çocuklar panik yaşarken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde fırın önüne gelen otomobil ve sürücünün otomobilden indiği görülüyor. Sürücünün hareket eden otomobili durdurmak istediği ancak aracın dükkana çarptığı görülüyor. Kaza anında fırın önünde olan çocukların panik yaşadığı görülüyor.

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