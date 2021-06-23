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MEDYA

İftirada Mahir olan CHP'li vekil! Süleyman Özışık 'rezil belgeleri' anlattı

Gazeteci Süleyman Özışık, 'konferans karşılığı 1 milyon lira aldı' iftirasıyla kendisini hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ortaya koyduğu 'rezil' belgeleri anlattı.

Gazeteci Süleyman Özışık, "Türk Ordusu satılık' sözleriyle milyonların nefretini kazanan CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır benim bir konferans karşılığı tam 1 milyon lira aldığımı iddia etmişti. İddiasını ispata davet edince bakın ortaya hangi rezil belgeleri koydu." diyerek o belgelerden bahsetti.

Süleyman Özışık'ın YouTube kanalı için tıklayın

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