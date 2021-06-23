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Haluk Bilginer'in aşı çağrısı videosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda usta oyuncu Haluk Bilginer'in aşı çağrısına yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda usta oyuncu Haluk Bilginer'in aşı çağrısına yer verdi.

Haluk Bilginer'in 'Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…" sözünü paylaşımına not düşen Bakan Koca, "Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM." ifadelerini kullandı.

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