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Şener Şen ve Ezgi Mola Covid-19 aşı çağrısı videosu ile TT oldular

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan ve Şener Şen ile Ezgi Mola'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Şener Şen, "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için, normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın" ifadesini kullanırken Ezgi Mola da vatandaşlara "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim" diye seslendi.

Videolarda ayrıca, "Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi.

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