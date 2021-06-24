Müge Anlı'da Büşra itiraf etti mi? Doktor Osman Büyükşen isyanıyla olay
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını anne babası öldürülen Doktor Osman Büyükşen'in dramına sahne oldu. Doktor Osman öyle bir patlama yaptı ki Müge Anlı ağlayarak pandemiyi bir kenara bırakıp ona sarıldı. Peki kız kardeşi Büşra Büyükşen cinayetin faillerini itiraf etti mi? Bugün suçlanan kardeş Uğur canlı yayına çıktı.
KONYA'da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dramatik bir isyana sebep oldu. Annesiyle babasının cinayetinde 2 kardeşi şüpheli olan Doktor Osman Büyükşen, canlı yayında dayanamayıp ağlayarak patladı. Osman cinayetin tanığı olan kardeşi Büşra'yı ortaya atarak 'Ben kardeşimden bile emin değilim' dedi. Doktor Osman, olayı soruşturan jandarmaya ve savcıya da isyan etti. Söyledikleri ile Müge Anlı'ya ağlatan Doktor Osman, "Şüphelilerin 2'si de kardeşim ben ne yapayım' diyerek çaresizliğini haykırdı. Müge Anlı pandemiyi unutup Doktor Osman'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bugün de canlı yayına suçlanan kardeş Uğur Büyükşen çıktı. Uğur ve eşi ekrana çıkmaktan kaçıyordu. Eşi Betül yine yayına gelmedi. İşte Müge Anlı Tatlı Sert'te herkesi ağlatan o isyan anları:
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin biri doktor 3 çocukları vardı. Osman Büyükşen en büyük çocuklarıydı ve çocuk doktoru olmuş, Şırnak'ta zorunlu hizmet yapmıştı. Diğer çocukları Uğur Büyükşen ise Betül Büyükşen ile evliydi. Çiftin bir de kızları vardı. Büşra Büyükşen, o korkunç cinayetin tanığıydı.
Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. 'Ölü takliti' yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen, kayınpederi ile 'mehir' yüzünden kavga etmiş ve onları evlerinden kovmuştu.
Necla ve Metin Büyükşen gelinleri tarafından kovulunca 'bizi öldürürler' endişesiyle Konya'yı terkedip İstanbul'a gelmişlerdi. 20 gün İstanbul'da kalan çift sonrasında yeniden Konya'ya kendi evlerine döndüler. Yanlarında kızları Büşra Büyükşen'de vardı. Evlerine döndükten kısa süre sonra Necla ve Metin Büyükşen kızlarının önünde korkunç cinayete kurban gitti.