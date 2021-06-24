Müge Anlı'da Büşra itiraf etti mi? Doktor Osman Büyükşen isyanıyla olay

KONYA'da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dramatik bir isyana sebep oldu. Annesiyle babasının cinayetinde 2 kardeşi şüpheli olan Doktor Osman Büyükşen, canlı yayında dayanamayıp ağlayarak patladı. Osman cinayetin tanığı olan kardeşi Büşra'yı ortaya atarak 'Ben kardeşimden bile emin değilim' dedi. Doktor Osman, olayı soruşturan jandarmaya ve savcıya da isyan etti. Söyledikleri ile Müge Anlı'ya ağlatan Doktor Osman, "Şüphelilerin 2'si de kardeşim ben ne yapayım' diyerek çaresizliğini haykırdı. Müge Anlı pandemiyi unutup Doktor Osman'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bugün de canlı yayına suçlanan kardeş Uğur Büyükşen çıktı. Uğur ve eşi ekrana çıkmaktan kaçıyordu. Eşi Betül yine yayına gelmedi. İşte Müge Anlı Tatlı Sert'te herkesi ağlatan o isyan anları: