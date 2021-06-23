Can Ataklı'dan Artı 1 TV ile şok iddia! CHP'den toplanan 40 milyon TL kayıp

Yılmaz Özdil'in imasından sonra Artı 1 TV'nin kuruluşuyla ilgili iddialar ortalığa saçıldı. Can Ataklı, Artı Bir TV’nin kuruluşu için CHP’den toplanan 40 milyon liranın önemli bölümünün başka bir CHP’li tarafından buharlaştırıldığını söyledi.

Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil'i birbirine düşüren, Artı 1 TV'nin kara para aklama suçundan yakalanan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın desteğiyle kurulduğu iddiasından sonra şok bir açıklama daha geldi.

YouTube üzerinden canlı yayın yapan Ataklı, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in birbirine girmesine değindi. Ataklı, "Konuşulanları aktarmak durumundayım. Uğur Dündar ile Tuncay Mollaveyisoğlu'nu da ayrı tutarak anlatacağım. Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili birçok şaibe var." dedi

Ataklı, "CHP'den toplanan bir 40 milyon lira var. Kayıp. Önemli bir CHP'linin 'tamam, ben hallediyorum' diyerek onun önemli bir bölümünü yok ettiğini, gerisiyle de bir bina yaptığını söylerler.." dedi.

Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar fena kapışmıştı

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullanırken, bir başka Sözcü Yazarı Uğur Dündar bu sözlere ateş püskürmüştü.

Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" dedikten sonra, 'Karşıma çıkma, fena yaparım' sözleriyle tepki göstermişti.