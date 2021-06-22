Yılmaz Özdil’le yaşadığı tartışma sonrası rahatsızlanan Uğur Dündar’dan açıklama

Yılmaz Özdil'e dün canlı yayında isyan eden duayen gazeteci Uğur Dündar'ın bugün canlı yayına çıkamayacağı açıklanmıştı. Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Yılmaz Özdil'e dün canlı yayında isyan eden duayen gazeteci Uğur Dündar'ın bugün canlı yayına çıkamayacağı açıklanmıştı. Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasının ardından Uğur Dündar, canlı yayında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek çok sert tepki göstermişti.

Gürkan Hacır, Twitter'dan yaptığı açıklamada KRT'de yayınlanan Şimdiki Zaman programına Uğur Dündar'ın rahatsızlandığından dolayı katılamayacağını açıkladı.

Uğur Dündar'dan açıklama

Duayen gazeteci Uğur Dündar, KRT'deki programa katılamayacağının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dündar, ''Değerli dostlarım, Üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim. Bu akşam KRT TV'deki ŞİMDİKİ ZAMAN programına katılamayacağım için hem sizlerden hem de değerli meslektaşlarımdan özür dilerim'' ifadelerini kullandı.