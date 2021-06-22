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Muğla Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Muğla Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak duyurdu. Çok sayıda sarsıntının yaşandığı bölgede önceki gece 5.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; sarsıntı saat 18:44'te 5.45 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 54.43 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğüne dair farklı bir rakam açıkladı. Kandilli, depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

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