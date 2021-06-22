Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen son görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Başarılı hoca, yeni sezonda da takımın başında olacak.

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Beşiktaş 'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Siyah-beyazlılarla 1.5 senelik sözleşme imzalayan ve bu süre zarfında Süper Lig ile Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitmiş ve kulüple olan görüşmeler tıkanmıştı. Uzun uğraşlar sonucunda siyah-beyazlı yönetim, başarılı hocayı ikna etmeyi başardı.

İki taraf da anlaşmaya vardı

Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın, Emre Kocadağ'ın evinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda iki taraf da anlaşmaya vardı. Buna göre Sergen Yalçın, 1 yıl daha Beşiktaş'ın hocası olacak.

Anlaşma 1 yıllık

Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başına getiren Beşiktaş, başarılı hoca ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık 22 milyon TL kazanacak olan Sergen Yalçın, Süper kupa yeni sezon şampiyonluk ve kupa alınması halinde toplamda 36 milyon TL kazanmış olacak. Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak seçimi nedeniyle anlaşmanın 1 yıllık yapıldığı öğrenildi.