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Goldman Sachs'tan açıklama: Altın satışları aşırıya kaçtı

Goldman Sachs'tan açıklama: Altın satışları aşırıya kaçtı

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz hafta yapılan ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası altın ve bakır fiyatlarında keskin bir düşüş yaşandığını ancak bu düşüşte aşırıya kaçıldığını düşündüklerini bildirdi.

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Finansal piyasalara bakıldığında fiyatların reel getirilerde artışa ve piyasa bazlı enflasyon bekleyişlerinde düşüşe göre hareket ettiklerini ancak altın ve bakırın ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından bu yana diğer finansal ürünlerden ayrıştıklarını belirten Goldman Sachs analistleri, altın fiyatının 16 Haziran'dan bu yana yüzde 4,5 ve bakır fiyatının yüzde 4 gerilediğine dikkat çekti.

Goldman Sachs Stratejisti Christianr Meller-Glissmann hazırladığı raporda,
"Altın ve bakır, Çin hükümetinin müdahalesinden kaynaklı olarak keskin şekilde satıldı" değerlendirmesini yaptı.

Çin hükümeti, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı öncesi yaptığı açıklamada devlet bakır rezervlerinin bir kısmını satacağını ifade etmişti.

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