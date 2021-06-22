BIST 1.416
DOLAR 8,60
EURO 10,27
ALTIN 494,31
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Mısır'da 24 saat içinde ikinci tren kazası: 40 yaralı

Mısır'da 24 saat içinde ikinci tren kazası: 40 yaralı

MISIR'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde iki trenin karıştığı kazada 40 kişi yaralandı.

Abone ol

Mısır Demir Yolları İdaresinden yapılan açıklamada, İskenderiye'de hareket halindeki bir yolcu treni ile arkasından gelen bir başka tren lokomotifinin çarpıştığı belirtildi.

Kazada 40 kişinin yaralandığını bildiren Bakanlık, yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildiğini aktardı.

24 saatte iki kaza: 40 yaralı

Bu, Mısır'da 24 saat içinde kaydedilen ikinci tren kazası oldu.

Dün akşam başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan kenti yakınlarında hemzemin geçitte bir trenle otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde 26 Mart'ta meydana gelen tren kazasında ise 32 kişi yaşamını yitirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de evinin önünde pompalı tüfekle yaralanmıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Denizli'de evinin önünde pompalı tüfekle yaralanmıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı
Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı
Sosyal medyada Almanya merkezli FETÖ propagandasına operasyon
Sosyal medyada Almanya merkezli FETÖ propagandasına operasyon
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan İBB'ye kurban tepkisi
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan İBB'ye kurban tepkisi
Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Talihsiz açıklamalar duyuyoruz
Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Talihsiz açıklamalar duyuyoruz
Trabzon'da çöplükte bebek cesedi iddiası ekipleri harekete geçirdi! 15 bin ton çöpte...
Trabzon'da çöplükte bebek cesedi iddiası ekipleri harekete geçirdi! 15 bin ton çöpte...
Antalya'da görülmemiş kaza: Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü
Antalya'da görülmemiş kaza: Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü
Antalya'da yaşandı! Marketten 8 yıl önce aldıkları için zarfla 500 lira bırakıp helallik istedi
Antalya'da yaşandı! Marketten 8 yıl önce aldıkları için zarfla 500 lira bırakıp helallik istedi
Beylikdüzü'nde kadın sürücü adayı direksiyon dersinde panik yapınca olanlar oldu
Beylikdüzü'nde kadın sürücü adayı direksiyon dersinde panik yapınca olanlar oldu
Yorumlar 1 yorum