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Trabzon'da çöplükte bebek cesedi iddiası ekipleri harekete geçirdi! 15 bin ton çöpte...

Trabzon'da çöplükte bebek cesedi iddiası ekipleri harekete geçirdi! 15 bin ton çöpte...

TRABZON'da katı atık entegre ve bertaraf tesisindeki çöpler arasında bebek cesedi görüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 15 bin ton çöp içinde arama yapan ekipler, bir ize rastlayamadı.

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İlçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nde faaliyete yeni başlayan, Trabzon’un yanı sıra Rize’nin merkezi ile batı ilçelerinden gelen çöplerin döküldüğü katı atık entegre ve bertaraf tesisinde çalışan işçilerden biri, iddiaya göre, çöpler arasında 16 Haziran’da bebek cesedi gördüğünü yakınına söyledi. İlçede yaşayanlar tarafından kulaktan kulağa yayılan söylentiler üzerine harekete geçen Araklı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de 20 Haziran’da tesise giderek, ayrıştırma üniteleri ve çöp depolama alanında iş makinesi ve arama-kurtarma köpekleri ile inceleme yaparak, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Tesis çalışanlarının da ifadesine başvuran ekipler, bebek cesedine dair bir bulguya ulaşamadı. Öte yandan bebeğin çöpe atılma ihtimali üzerinde duran jandarma ekiplerinin, çöplerin toplandığı bölge illerindeki hastanelerde yeni doğumlara ilişkin araştırmalarında da şüpheli duruma rastlamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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