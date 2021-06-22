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Covid 19 varyant paniği büyüyor Çin kısıtlamaları 2022'ye dek uzattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Covid 19 varyant paniği büyüyor Çin kısıtlamaları 2022'ye dek uzattı

Covid-19 Delta varyantının baskın tür olması sebebiyle Çin önlemleri arttırdı. 2022'ye kadar kısıtlama devam edecek

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Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çinli sağlık yetkilileri, söz konusu kararı Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle aldı.

Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi.

Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke oldu.

Yakalanmak korumuyor varyant tehlikesi sürüyor. Bir çalışma, özellikle de yeni varyantlarda daha önce koronavirüse yakalanmanın virüse karşı uzun süreli koruma sağlamadığını ortaya çıkardı.
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