Covid 19 varyant paniği büyüyor Çin kısıtlamaları 2022'ye dek uzattı
Covid-19 Delta varyantının baskın tür olması sebebiyle Çin önlemleri arttırdı. 2022'ye kadar kısıtlama devam edecekAbone ol
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Çinli sağlık yetkilileri, söz konusu kararı Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle aldı.
Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi.
Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke oldu.
Yakalanmak korumuyor varyant tehlikesi sürüyor. Bir çalışma, özellikle de yeni varyantlarda daha önce koronavirüse yakalanmanın virüse karşı uzun süreli koruma sağlamadığını ortaya çıkardı.