Bomba Sergen Yalçın iddiası! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Sergen oldu

BEŞİKTAŞ'la yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Kardeşi bir Fenerbahçe muhabirine söyledi: Cuma günü Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak imza atacak...

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ile ilgili spor yazarı Cevdet Ünüvar'dan dikkat çeken açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ünüvar, "Fenerbahçe’nin yeni hocası Sergen Yalçın!" dedi.

Açıklamayı Sergen Yalçın'ın kardeşinin, ismini vermeyeceğim Fenerbahçeli bir gazeteci ile paylaştığını belirten Cevdet Ünüvar, "En geç Cuma günü kamuoyuyla da bu bilgi paylaşılır." ifadesini kullandı.

Cevdet Ünüvar'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: "Fenerbahçe’nin yeni hocası Sergen Yalçın! Açıklamayı kardeşi ismini vermeyeceğim Fenerbahçeli bir gazeteci ile paylaştı.En geç Cuma günü kamuoyuyla da bu bilgi paylaşılır."