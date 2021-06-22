Ataşehir'deki gasp dehşetinde şok detay ortaya çıktı! Tam o anda düğmeye basmışlar

İSTANBUL Ataşehir'de Sibel Koçan'ın ölümüyle sonuçlanan gasp dehşetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kanlı olayın bir kişi tarafından planlandığı tespit edildi, bu kişinin kimliği ise şaşkına çevirdi.

Abone ol

Geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşanan gasp dehşetinin yankıları sürüyor. Bir holdingde çalışan Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liraya alıp holdingin önüne geldi. Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kimliği belirsiz ve kar maskeli kişiler indi. Sibel Koçak'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşı da yaralandı.

Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı. Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm delil ve ihtimalleri titizlikle inceledi. Kısa süre içinde de olayla irtibatı olduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.

Araçta da para varmış

Sabah'ın özel haberine göre öncelikle olay yeri ve çevresindeki birçok kamera, telefon, şirketin giriş-çıkış kaydı gibi birçok detay özenle incelendi. 3 milyon lirayı alıp kayıplara karışan gaspçıların kurşunuyla hayatını kaybeden Sibel Koçan'ın holdinge geldiği araçta 7 milyon lira civarında bir meblağ daha bulunduğu belirlendi.

Olayın perde arkasında ise 3 gaspçıdan daha fazlası yatıyordu. Olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheli içinde 2 gaspçı ve onların yanında bulunan bir kişi daha vardı. Soruşturma kapsamında gaspçılarla birlikte hareket ettiği, olay yerine geldikleri aracın plakasını değiştiren ve dahası gaspçıların silah dahi taşıdığını bilen E.V. "nitelikli yağma" ve "suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan tutuklandı.

Soruşturmada önemli bir detay daha vardı. O da gaspçılar dışında olayın planlayıcısı kişiydi. Holdinge de her ayın 15'inde para transferi yapılıp, yine aynı gün yatırımcılara payları verilerek para dağıtımı yapılıyordu.

Planlayan kişinin holdingin en büyük yatırımcısı olduğu iddiası

İşte bu korkunç olayı planlayan kişi de iddiaya göre holdingin en büyük yatırımcısıydı. Büyük soygunu planladı, gaspçıları ayarladı. Her ayın 15'inde para transferi yapıldığı bilgisine vakıf olan planlayıcı düğmeye bastı, olayın ardında kanlı bir gerçek kaldı. Yatırımcı-planlayıcının iddiaları reddettiği ancak onunla birlikte hareket eden şüphelilerin olayı kısmen kabullendiği öğrenildi.

O yatırımcı aynı zamanda olayın planlayıcısı olduğu ifade edilen şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor. Öte yandan gaspçılardan 2'si de gözaltında. 3. ve son gaspçının ise kimliği tespit edildi, yakalanması an meselesi.