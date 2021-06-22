Mehmet Boynukalın'dan ezan çıkışı! Rahatsız olan Yunanistan'a Ermenistan'a gitsin

Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın tartışmalı açıklamalarına devam ediyor. Boynukalın müzik tartışmasına katılanların ezan sesinden rahatsız olmalarına cevap vererek ezandan rahatsız olanlar için Yunanistan'a Ermenistan'a gidin dedi.

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Eski Ayasofya Camisi baş imamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Twitter hesabından İstiklal Marşı’ndaki, “Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” dizelerine yer vererek, “Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan’a, Ermenistan’a” paylaşımı yaptı.

Ayasofya Baş İmamı olarak atanan Mehmet Boynukalın Twitter'dan attığı mesajlar nedeniyle AK Partililerin de tepkisini çekmişti.

Kadın cinayetlerinden laikliğe, ekonomiden siyasete kadar her konuda açıklama yapan Boynukalın'a, AK Parti Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı Özlem Zengin “Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum” eleştirisinde bulunmuştu.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Sn. Mehmet Boynukalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte!" uyarısında bulunmuştu. Boynukalın tepkiler üzerine görevini bırakmak zorunda kalmıştı.