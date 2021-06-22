Nakdi ücret desteği bitti mi son gün ne zaman yeni haber

İşsiz kalan ve izine çıkarılan çalışanlara maddi destek sağlamak için devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği bitiyor mu, temmuz ayında nakdi ücret desteği verilecek mi soruları merak konusu oldu. Bir süredir devam eden desteğin 30 Haziran tarihinde sona ereceği duyurulmuştu. İşte nakdi destek ücreti hakkında son bilgi.

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Nakdi destek ücreti bitti mi, temmuz ayında nakdi destek ücreti ödenecek mi sorusu bir süredir vatandaşların gündeminde. Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında bu konu hakkında her hangi bir açıklama yapılmaması kafa karıştırdı. Peki işsiz kalan ya da izne çıkarılan çalışana nakdi ücret destek ödemesi devam edecek mi, bitti mi? İşte son haberler

Nakdi ücret desteği bitti mi: Geçtiğimiz yıl torba yasa ile 17 Nisan tarihinde yürürlüğü giren nakdi ücret desteğinin yapılan son açıklama ile 30 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği belirtilmişti. Bu kapsamda Temmuz ayında vatandaşlara son destek yatırılması beklenmekte. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle nakdi ücretle ilgili son durum ilerleyen günlerde belli olacak.

Nakdi ücret desteği nedir: Uzun süredir tüm dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs pandemisinden dolayı işsiz kalan ve ücretsiz olarak izne çıkarılan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla 2 ay süreyle verilen destektir. Bu destek ise yürürlüğe konulan torba yasa ile başlatılmıştır. Ödemeler ise İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılmadır.