Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hepiniz hazırlıklı olun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP İzmir İl Başkanlı'na yönelik kanlı saldırıya değinerek, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu da söyledim, ’Provokasyonlara hepiniz hazırlıklı olun, İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Terör örgütüyle bağlantılandırmak doğru değil"

HDP'ye kapatma davasının açılmasına tepkisini sürdüren Kılıçdaroğlu,

"Siyasi partileri kapatmak, onları topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin güvenlik güçleri hakimleri devreye girer. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak bizim temel görevimiz. ifadelerini kullandı.

Sağlam raporunu kim verdi?

HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, saldırgan Onur Gencer'in sağlık durumuna dikkat çekerek, "Bu kişi 2016'dan bu yana psikiyatride tedavi görüyor. peki buna sağlam raporunu kim verdi? Psikolojik sorunları olan birinin eline silahı nasıl tutuşturuyorsunuz? Herhalde savcılar bunu da inceleyecektir." dedi.

Belediye başkanlarını uyardı

Kılıçdaroğlu, provokasyon amaçlı yeni saldırıların olabileceği uyarısında bulunarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu da söyledim, ’Provokasyonlara hepiniz hazırlıklı olun, İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir. Sizden en büyük isteğim kentin seçimle gelen belediye başkanı olarak halkı sükûnete davet etmenizdir. Provokasyonlara pabuç bırakmayın."

"Makine Kimya Endüstri Kurumu’nu satmaya kalkacaklar"

Hükümetin Makine Kimya Endüstri Kurumu ile ilgili yeni düzenlemesini gündeme getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Makine Kimya Endüstri Kurumu’nu satmaya kalkacaklar. Tank Palet fabrikasını hatırlıyorsunuz değil mi? Tank palet MSB’ya bağlıydı, içinde çalışanlar da kamu elemanıydı ama bir düzenleme yaptılar burayı birilerine peşkeş çekecekler. Sağlık Bakanlığını çekemiyorsunuz, Maliye Bakanlığı’nı çekemiyorsunuz çünkü anonim şirket değil. O zaman biz bunu anonim şirkete dönüştürürsek satarız. Tank paleti yaptılar ve Katar ordusuna peşkeş çektiler. Şimdi Makine Kimya Endüstri Kurumu’nu da anonim şirkete dönüştürelim, yeri zamanı gelince hazinede para kalmadı o zaman bunu da birilerine pazarlayalım. Bu arayış içindeler."