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Sivas’ta husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı

İhlas Haber Ajansı
Sivas’ta husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı

Sivas’ta bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı.

Sivas’ta husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı

Edinilen bilgilere göre, olay, 4 Eylül Sanayi Sitesinde bir hırdavat dükkanında meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dükkan sahipleri ve N.B.K’nın aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

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Sivas’ta husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı

Telefonda yaşanan tartışma sonrası N.B.K aracını alarak husumet yaşadığı dükkana gitti. Dükkana aracıyla girerek maddi zarar veren N.B.K daha sonra 200 metre ilerideki hasar gören dükkan sahibinin olduğu iddia edilen 58 BY 927 plakalı Renault marka araca çarptı. 

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Sivas’ta husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı

Olay yerine gelen polis ekipleri 58 BG 048 Fiat marka araç sahibi N.B.K’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın hurdaya dönen aracı ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Sivas’ta husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı
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