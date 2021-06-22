Sivas’ta husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı

Edinilen bilgilere göre, olay, 4 Eylül Sanayi Sitesinde bir hırdavat dükkanında meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dükkan sahipleri ve N.B.K’nın aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.