SADAT’tan HDP'li Hüda Kaya'nın olay iddiasına yanıt 10 yıldır belge sunamadılar

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın HDP İzmir İl Başkanlığı'na silahlı saldırıyı SADAT'ın yaptırdığı iddiasına SADAT'tan yalanlama geldi. Açıklamada, "delilini, belgesini ortaya koymuyorsa, tek bir açıklaması vardır. Yalan konuşarak, provokasyon yapıp siyasi rant devşirmekten ileri gitmiyordur." denildi.

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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın HDP İzmir İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer'in SADAT tarafından Suriye'de eğitim aldığı iddiasına, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) yanıt verdi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda Deniz Poyraz isimli kadının öldürülmesinin ardından İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Yol TV'ye yaptığı açıklamada "Bunu yine bir sarhoş, deli olarak yansıtacaklardı ki bu kişinin SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik" dedi.

HDP'li Kaya'nın iddialarının ardından SADAT'tan açıklama geldi. SADAT'ın açıklaması şöyle:

"10 yıldır tek bir ispat, tek bir belge sunulmamaktadır"

"SADAT Savunmanın Katillerle İlişkisi Olamaz. İzmir HDP İl Binasına gözü dönmüş kiralık bir katil terörist tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar saldırı sonucu vefat eden (çaycı olduğu bilgisi paylaşılan) Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya'nın böyle üzücü bir olay üzerinden provokasyona başvurarak katili şirketimizle ilişkilendirmeye kalkmasını da şiddette kınarız.

SADAT Savunma’ya 10 yılı bulan bir süredir Suriye’de eğitim verdiği iftirası atılmakta ancak 10 yıldır tek bir ispat, tek bir belge sunulmamaktadır.

İddia sahipleri, iddialarında samimi iseler ispatını geçen 10 yıllık süre boyunca savcılıklara niçin teslim etmekten kaçındıklarının cevabını vermekle yükümlüdür

SADAT Savunma paralı / gönüllü / silahlı / silahsız hiçbir şahsa Suriye’de veya başka bir yerde eğitim vermemiştir.

Verdiğini iddia eden; delilini, belgesini ortaya koymuyorsa, tek bir açıklaması vardır. Yalan konuşarak, provokasyon yapıp siyasi rant devşirmekten ileri gitmiyordur.

Bir Siyasi Partimizin Yüce Meclisimizdeki temsilcisinin, benzeri hain bir saldırının müsebbibi ile bir kişi veya kurumu ilişkilendirirken çok daha dikkatli olması gerektiğine inanıyoruz. Terörü, teröristleri ve onları kullanan kuklacıları lanetleriz. Kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz."

SADAT nedir? SADAT 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ve 23 emekli subay ve astsubay tarafından kuruldu. Şirketin kuruluş içeriğinde, uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi tanımlar yer alıyor. Şirketin kurucu üyeleri, Savunma Danışmanlık'ın kısaltması olarak kullanılan 'SADAT'ın Arapçada "seyitler" anlamına geldiği için bu ismi seçtiklerini ifade ediyor.

SADAT'ın kuruluş amacı nedir?

SADAT'ın resmi internet sayfasındaki "misyonumuz" sayfasında, kurumun kuruluş sebebi şu ifadelerle açıklanıyor:

"Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır"