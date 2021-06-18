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JP Morgan, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, aşılamanın hızlanmasıyla beraber Türkiye için 2021 büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi

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JP Morgan, yayımladığı bir araştırma raporunda aşılama çalışmalarıyla birlikte Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü güncellediğini belirtti.

Kredi büyümesindeki yavaşlama ve yüksek faiz oranlarına rağmen artan aşılama hızının güncellemede etkili olduğunu belirten JP Morgan ekonomistleri, Türkiye için 2021 büyüme tahmininlerini yüzde 6,1’den 6,8’e güncellediklerini ifade etti.

Güncellemenin büyük oranda kuvvetli iç talebi göz önünde bulundurarak yapıldığını belirten JP Morgan, sıkı para politikası için ihtiyacın artarak devam ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini ve iletişimde de bir değişiklik olmadığını belirten banka, kendi tahminleri doğrultusunda enflasyondaki düşüşün Kasım ayı gibi gerçekleşeceğini söyledi. JP Morgan, bunun TCMB’nin faizleri yıl sonuna kadar sabit tutacağına işaret ettiğini belirtti.

TCMB’nin görece şahin tutumunun umut verici olduğunu belirten banka, Nisan ve Mayıs’ta beklentilerin altında gelen enflasyonun geçici oldu

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