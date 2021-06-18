Davutoğlu: Peker'le ben görevdeyken ilişki kurulmadı kontrolüm dışında olmuşsa bilemem

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde partinin Sedat Peker'le hiçbir ilişkisinin olmadığını ancak kontrolü dışında ilişkiler kurulmuşsa bunu bilemeyeceğini söyledi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, görevde olduğu dönemde Sedat Peker'in tartışılan faaliyetleriyle ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Sedat Peker'in iddiaları karşısında "Benim dönemimde bu yapıların aktivitesi yoktu" dediniz. Ancak Peker'in kamuoyu önünde görünür olduğu dönem sizin döneminize de denk geliyor. Peker'in kamuoyu önündeki aktif görüntüsüne müdahale etme ihtiyacı duydunuz mu? Ayrıca Peker'in o dönem hiç, bazı siyasetçilerle para veya başka türlü ilişkilere girdiğine dair iddialar kulağınıza geldi mi?

Başbakanlık dönemimde Sedat Peker'le ilgili benim veya benim üzerimden herhangi bir resmi kanalın herhangi bir ilişkisi, toleransı, müsamahası olmamıştır. Cezaevinden çıkmış, cezasını çekmiş birinden bahsediyoruz. O veya bu görüş, fikir beyan edebilir, toplantı yapabilir. Ben bunu meşru göstermek için söylemiyorum. O dönem, partiyle ilişkili olmayan başka yapılar partiyi desteklemek için bazı taleplerle geldiğinde de AK Parti'nin kurullarında, açık ve net bir şekilde tavır aldım, bu konuda genelge de yayımladım.

O yapılar nelerdi?

O arada çıkmış olan, kendilerine ocak diyen veya başka isimlerle çıkmış olan birçok yapı vardı. Birçok yerel unsur da vardı. Meşru dernekler. Ama içlerine başka unsurların da girebileceğini düşündüğümüz için bu konular gündeme geldiğinde açık ve net tavır aldığımı herkes bilir.

Sedat Peker'in örgütlenmesi üzerinden bir talep geldi mi?

Hayır. O sırada iktidara yakın görünen birçok dernek çıktı ama genel başkan olduğum hiyerarşide kontrol edebileceğim teşkilat yapısı dışındaki bir yapının bizi temsilen iş yapmasına da kesinlikle izin vermedim.

Ama Peker'le ilgili o dönem, iktidar partisi lehine ve partinin de bilgisi dahilinde bir çalışma yaptığı görüntüsü ortaya çıkmadı mı?

O daha sonra. Esas o açık mitinglerin çoğu 2017 referandum sürecinde.

Ama 1 Kasım 2015'teki seçimler öncesi de miting yaptı.

Bizim adımıza, parti yönetiminden izinli ya da müsamaha gösterilmiş şekliyle söz konusu değil ama birisi tutup fikir beyan eder, birisi destek beyan eder, ona "Niye destek beyan ediyorsun?" denmez.

Ama o beyanlarda şiddet çağrısı da vardı, onlar da kamuoyunda çok tartışıldı.

Dediğim gibi benim dönemimde, benim bilgim dahilinde herhangi bir ilişki söz konusu olmamıştı. Benim dışımda kontrolsüz şeyler olmuşsa...Parti bütünüyle kontrolümde olsaydı zaten Başbakanlığı bırakmazdım değil mi?

Yani sizin kontrolünüz dışında olmuş olabilir mi?

Olabilir. Ben bilemem ki. Zaten o dönem Genel Başkan Yardımcısı olan İçişleri Bakanı bile benim kontrolüm dışında imza topladıklarını ifade ediyor. Şimdi ben nasıl bütün o şeye kefil olabilirim? Ben bilgim dışında olan şeylerse, ben zaten bir taraftan onlarla mücadele ediyordum. O günlerde partide, benim partiyi kontrol etme çabamla bu kontrolü engellemeye çalışanlar arasında bir mücadele yürüyordu. "O mücadele esnasında şu veya bu yapı öyle veya böyle kullanılmıştır" denirse bunu onlara sormak lazım.

Peki o dönem o mitinglerden haberdar mıydınız?

Hayır. Bana, suç intikal etmiş şekilde gündemimize gelmedi, ben kendi mitinglerimle uğraşıyordum.

Peker, siz Başbakan iken imzacı akademisyenlerle ilgili "Kanlarınızda duş alacağız" diye bitirdiği bir açıklama yaptı. Hem Başbakan hem de eski bir akademisyen olarak o dönem bu konuda daha somut bir adım atamaz mıydınız?

Ben bu konuda tavrımı söyledim. Daha somut adım siyasi ahlak yasasıdır, siyasetin şeffaflığı yasasıdır, yolsuzluklarla mücadele yasasıdır. Ben bu adımları atarken o akademisyenler bir araya gelip, "Başbakan haklı, arkasında durmalıyız. Siyasi ahlak yasası çıkmalıdır" diye bir bildiri yayınladılar mı? STK'lar toplanıp "Başbakan haklı, biz rüşvetle mücadele etmeliyiz veya inşaat rantına karşı Başbakan'ın arkasındayız" diye bir açıklama yayınladılar mı?