ABD dışında şimdiye kadar yapılmış en büyük uçak gemisi olacak Çin gövde gösterisi yaptı

BreakingDefence'nın aktardığı bilgilere göre, yapımı devam eden ve Çin'in üçüncü uçak gemisi olacak olan Tip 003'ün yapımı 2018'den beri devam ediyor. Geçtiğimiz son 3 ay içerisinde geminin ana gövdesinin bileşenleri birleştirildi.