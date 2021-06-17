ABD dışında şimdiye kadar yapılmış en büyük uçak gemisi olacak Çin gövde gösterisi yaptı
Çin Halk Cumhuriyeti donanmasının en büyük uçak gemisi konumuna gelecek olan Tip 003, önemli modifikasyonlarla dünya sahnesindeki yerini alacak.
Çin'in inşa aşamasındaki Type 003'ün tamamlandığında "ABD dışında şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en gelişmiş uçak gemisi" olacak. Type 003'ün entegre elektrikli tahrik (IEP) ve Elektromanyetik mancınıkları kullanması bekleniyor
BreakingDefence'nın aktardığı bilgilere göre, yapımı devam eden ve Çin'in üçüncü uçak gemisi olacak olan Tip 003'ün yapımı 2018'den beri devam ediyor. Geçtiğimiz son 3 ay içerisinde geminin ana gövdesinin bileşenleri birleştirildi.
Ağırlığı 85 bin ton olması beklenen Type 003, yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve kabaca ABD Donanması'nın Ford Sınıfı gemilerinin boyutunda .
Blok modüller Mayıs 2020'de üretim tesisinden yükleme alanına ve Temmuz 2020'de kuru havuza taşındı . Neredeyse tüm omurga ve temel gövde blokları Eylül 2020'nin başlarında havuzdaydı.