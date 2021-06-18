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Ankara'da DEAŞ'a finansman sağlayan 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Demirören Haber Ajansı
Ankara'da DEAŞ'a finansman sağlayan 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan şüpheliler için düğmeye bastı. Bu kapsamda 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı iddiasıyla 51'i Suriye, 5'i Türk toplam 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 51'i Suriye, 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 56 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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