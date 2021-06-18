MHP'nin seçim için 3 şartı var! Şartlar AK Parti'ye ulaştı şimdi ne olacak?

MHP, AK Parti’nin seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını düzenleyen çalışmasına ilişkin rapor hazırladı. MHP, AK Parti'ye 3 itirazda bulundu. Seçim barajı yüzde 5 olsun... İttifak içi baraj uygulansın... Daraltılmış bölgeye itirazımız var...

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AK Parti'nin seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren çalışması MHP'ye sunulmuştu. MHP Genel Merkezi, bu çalışmayı inceleyip bir rapor hazırladı. Yapılan değerlendirme, AK Parti’ye gönderildi. AK Parti kurmayları, MHP’nin öneri ve itirazlarını art arda yaptıkları toplantıda değerlendirdiler. Buradan çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulduktan sonra MHP ile ortak çalışma başlatılacak.

Türkiye barajı yüzde 5 olmalı

Edinilen bilgiye göre, MHP, ittifak ortağının yüzde 5 ve yüzde 7 olarak iki seçenekli hazırladığı Türkiye barajının yüzde 5 olarak uygulanmasını istedi, ittifak yapan partilere ittifak içi baraj uygulanması önerisinde de bulundu. Bu öneri üzerinde mutabakata varılması halinde ittifak partileri önce Türkiye barajını aşacak, ardından da ittifak içi baraja göre milletvekili çıkarma hakkını kazanacak.



İttifak barajı aşılamazsa milletvekili çıkarılamayacak

İttifak içi barajı aşamayan partiler milletvekili çıkaramayacak, Meclis'e temsilci gönderemeyecek. Aynı zamanda ittifak içi hesaplar da değişmiş olacak. İttifak içi barajın düzenlemede olup olmamasına ya da yüzde kaç olacağına ilişkin ayrıntılar müzakere edilecek. AK Parti’nin önerisinde ittifak içi baraj bulunmuyor.

Seçime girecek partilerle ilgili 'hülle' düzenlemesi

MHP ayrıca, siyasi partilerin seçime girme şartı olarak Meclis grubunun bulunmasının şartlar arasından çıkarılmasına destek verdi. Partilerin seçime katılabilmeleri için, Türkiye genelinde yüzde 50 oranında teşkilatlanmış olmaları ve seçimlerden altı ay önce tamamlanması şartı bulunacak.

MHP daraltılmış bölgeye itiraz etti

MHP, AK Parti’ye gönderdiği çalışmada, seçim bölgelerinin sayılarının arttırılarak, daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına da itiraz etti. Yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa’nın ‘seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz’ hükmüne takılmaması planlanıyor.