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İstanbul'da cinsiyet değiştirmek istedi hayatını kaybetti! Ameliyattan önce not yazmış

İstanbul'da cinsiyet değiştirmek istedi hayatını kaybetti! Ameliyattan önce not yazmış

İSTANBUL Kadıköy'de özel bir hastanede cinsiyet değiştirme ameliyatı olan 28 yaşındaki B.Y., ameliyat sonrası fenalaştı ve yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktor ve ekibi yargılanıyor.

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İstanbul'da özel bir hastanede cinsiyet değiştirme ameliyatı olan 28 yaşındaki B.Y. hayatını kaybetti.  Süreç, baba Z.Y.'nin Anadolu Adliyesi'ne başvurusuyla başladı. İddiaya göre; "Özensiz ve tıp kurallarına aykırı davranış" tespit edildi. Ameliyat eden doktor H.Ö., kendini yasal sorumluluktan kurtarmak için B.Y.'ye el yazısıyla bir belge doldurttu.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre belgede "5-6 yıl önce bir cinsiyet değiştirme ameliyatı oldum. Ameliyatıma giren doktoru ve hastane adını hatırlamıyorum" yazılıydı. Tanık A.Y. "Doktor bir rapor sormadan kaçak olarak 29 bin liraya anlaştı ve parasını peşin olarak aldı" dedi.

Denizli'de cinsiyet değişikliği için asliye hukuk mahkemesinde dava açtığı belirlenen B.Y.'nin sonrasında davayı takipsiz bıraktığından davanın açılmamasına karar verildiği ancak buna rağmen doktor H.Ö.'nün mahkeme kararını görmeden operasyon gerçekleştirdiği belirlendi. Doktor H.Ö. ile birlikte bir anestezi uzmanı doktor, 4 hemşire ve bir anestezi teknikeri hakkında "Taksirle ölüme neden olmak"tan 6 yıla kadar hapis istendi.

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