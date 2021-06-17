BIST 1.414
DOLAR 8,72
EURO 10,39
ALTIN 500,38
HABER /  SPOR
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Avusturya'yı rahat geçen Hollanda turu garantiledi

Anadolu Ajansı
Avusturya'yı rahat geçen Hollanda turu garantiledi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda ev sahiplerinden Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi.

Abone ol

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan C Grubu ikinci maçında Avusturya ile karşılaştı.

Alaba'nın ceza sahasının sağ köşesinde Dumfries'in ayağına basması sonucu Hollanda, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Depay, 11. dakikada durumu 1-0 yaptı.

Hollanda, 67. dakikada 2-0 öne geçti. Orta sahadan koşuya başlayan Malen, Depay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarktı. Topu altı pasa kadar süren Malen kendisine paralel olarak sağdan gelen Dumfries'e pasını çıkardı. Dumfries de topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Hollanda, puanını 6'ya çıkararak İtalya ve Belçika'nın ardından son 16 turuna yükselmeyi garantileyen 3. ekip oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Makedonya'yı mağlup eden Ukrayna galibiyetle tanıştı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
HDP binasına girerek bir kadını öldüren saldırganın yakalanma anı
Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması
Koita'dan Trabzonspor'a 3 yıllık imza
Berat Albayrak günler sonra ilk kez görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı 2 ölü
Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı'na söyledi: PKK eşittir YPG
Fenerbahçeli Michael Frey bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp’e transfer oldu
Devlet Bahçeli: Saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir
Yorumlar