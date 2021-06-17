BIST 1.414
DOLAR 8,72
EURO 10,39
ALTIN 500,38
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Fenerbahçeli Michael Frey bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp’e transfer oldu

Anadolu Ajansı
Fenerbahçeli Michael Frey bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp’e transfer oldu

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp’e transfer olduğunu duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada Michael Frey'in Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtilerek, "Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Zürih takımından transfer ettiği santrfor Frey, ilk sezonunda 22 resmi maçta 5 gol atabildi. Bir sonraki sezon Almanya'nın Nürnberg takımına kiralanan Frey, geçici transferle 2020-2021'de ise Belçika ekiplerinden Waasland-Beveren'de görev aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli: Saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Doğu Karadeniz'de ilk kez görülen katil arı için biyolojik mücadele
Çinli mobil aksesuar devi Mcdodo üretimini Türkiye'ye taşıyacak
HDP binasına silahlı saldırı! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Afganistan'da koronavirüs vaka sayıları bir ayda 25 kat arttı
Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı
İYİ Partili Taylan Yıldız'ı şaşkına uğratan Kanal İstanbul anketi
CHP'nin erken seçim stratejisinde üst akıl ortaya çıktı
Yorumlar