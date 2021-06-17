Antikor kokteyli koronavirüsten ölüm riskini 5'te 1 oranında azaltıyor

Oxford Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre; yapay antikorlardan üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin en ağır hastalarda ölüm riskini beşte bir oranında azalttığı tespit edildi.

Regeneron'un monoklonal antikor kokteyli, dünyanın koronavirüs tedavilerini araştıran en büyük çalışması olan Recovery tarafından Birleşik Krallık'ta yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test edildi.

Testin sonrasında antikor kokteylinin seronegatif olarak bilinen kendi antikorlarını üretemeyen ve koronavirüs nedeniyle hastanede yatan hastaların tedavisinde önemli ölçüde fayda sağladığı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmaya katılan her üç kişiden birinin kendi antikorunu üretemediği bildirilirken verilen antikor sonrası bu rakamın yüzde 24'e düştüğü aktarıldı.

Tedavi süresini dört gün kısaltıyor

Araştırmacılar, mutlak riskteki yüzde altılık düşüşün göreceli riskte yüzde 20'lik bir düşüşe eş değer olduğunu ve bunun da antikor tedavisi alan her 100 hasta için altı hayat kurtarılması anlamına geldiğini söyledi.

Antikor kokteyli tedavisinin ayrıca koronavirüs nedeniyle hastanede olan kişilerin tedavi sürelerini ortalama dört gün kısalttığı belirtilirken solunum cihazına bağlanma riskinin ise yüzde 17 oranında azaldığının tespit edildiği bildirildi.